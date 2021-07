To døde og mange ble skadd i eksplosjon i kjemisk anlegg i Leverkusen

Tykk svart røyk steg opp fra eksplosjonsstedet tirsdag. Foto: Oliver Berg / DPA / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

To personer mistet livet i en kraftig eksplosjon tirsdag i et kjemisk anlegg i den tyske byen Leverkusen. Flere personer er savnet, og over 30 er skadd.