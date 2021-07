Den britiske tenåringsjenta Bernadette Walker ble sist sett i live 18. juli i fjor. I dagboken sin skrev hun om hvordan hun fryktet stefaren.

I juli i fjor ble 17 år gamle Bernadette Walker hentet hos besteforeldrene sine av sin stefar. Siden den gang har ingen sett den britiske jenta, verken død eller levende. Det skriver The Sun.

Nå er faren Scott Walker funnet skyldig i drap.

I kjølvannet av drapet inngikk den 51 år gamle drapsmannen en «allianse» med Bernadettes mor, Sarah Walker. Sammen fremstilte de Bernadette som levende ved å sende meldinger fra telefonen hennes og hevde at hun hadde rømt hjemmefra.

Scott planla drapet og den falske historien om at Bernadette hadde rømt hjemmefra etter at 17-åringen hadde fortalt moren sin at hun hadde blitt seksuelt misbrukt av stefaren. Moren er også siktet i saken, men ikke for drap.

Skrev om frykten i dagbok

Som mange andre tenåringsjenter førte Bernadette dagbok, men fremfor å skrive om venninnekrangeler og gutter omtalte hun stefarens overgrep og drapstruslene foreldrene rettet mot henne.

Dagboken ble offentliggjort av politiet etter at Scott ble funnet skyldig i drap tidligere denne uken.

Dagboken til Bernadette. Foto: Cambridgeshire Constabulary

«Jeg fortalte moren min om min far (stefaren, journ.anm.) og mishandlingen. Hun kalte meg en løgner og truet med å drepe meg hvis jeg forteller det til politiet», står det skrevet i dagboken.

Bernadette ga også uttrykk for at hun ønsket å forlate stefaren og moren.

«Jeg skal late som at alt er ok frem til jeg forlater huset og deretter utestenger dem fra livet mitt»

«Hvis jeg hadde vært modig nok hadde jeg nok allerede forlatt dem, eller bare tatt livet mitt», skrev hun.

Villedet politiet

Stefaren forklarte til politiet at Bernadette stakk av under en kjøretur. Han hevdet at han hadde stoppet bilen for å rulle en sigarett og at stedatteren da løp bort fra bilen og aldri ble sett igjen.

Ifølge aktoratet ble telefonen til Scott skrudd av mellom klokken 11.23 og 00.54 samme dag som Bernadette «rømte». Politiet mener at det var da Scott utførte drapet. Da telefonen ble skrudd på igjen ringte han moren til Bernadette. Telefonsamtalen varte i ni minutter, ifølge The Sun.

Det var angivelig under denne telefonsamtalen stefaren og moren kokte sammen historien om at Bernadette hadde stukket av.

– Scott gikk langt for å ikke gi oss informasjon om hvor hun hadde forlatt bilen, sier politiinspektør Justine Jenkins ved Cambridgeshire og Hertfordshire krimgruppe om forklaringen til stefaren, ifølge BBC.

7. september i fjor publiserte Scott et innlegg på Facebook der han delte et bilde av Bernadette og skrev at han og moren savnet 17-åringen og håpet at hun ville gi lyd fra seg. En uke senere ble Scott siktet for drap og moren for falsk forklaring.

Bernadettes dagbok ble funnet i en ryggsekk Scott hadde lagt i en garasje.

– Ryggsekken hennes var i garasjen... brukerne hennes på sosiale medier var endret og meldinger som liksom skulle være fra Bernadette ble sendt til familie og venner, sier Jenkins.