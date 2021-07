Belgia tilbyr koronavaksine til sjømenn

Vaksinen som skal tilbys sjøfolk i belgiske havner, er Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson som det kun trengs én dose av. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Et vaksineprogram for utenlandske sjømenn er lansert i Belgias travle havner, og helsearbeidere er klare til å komme om bord for å sette koronavaksinen.