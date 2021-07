Britney Spears går til sak for å få fjernet faren som verge

Mathew Rosengart, som ble utpekt til Britney Spears' advokat tidligere denne måneden, har lovet å handle raskt for å få fjernet Jamie Spears som verge. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

NTB

Den amerikanske popartisten Britney Spears' nye advokat ber om at James P. Spears fjernes fra den kontroversielle formynderordningen som har vart siden 2008.

Ordningen har styrt 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold i 13 år. Det bes nå om at faren erstattes av en uavhengig regnskapsfører, ifølge rettsdokumenter som ble levert i Los Angeles mandag.

Mathew Rosengart, som ble utpekt til popstjernens advokat tidligere denne måneden, har lovet å handle raskt for å få fjernet Jamie Spears etter at datteren i rettshøringer har omtalt formynderordningen som en «grusomhet».

Rosengart er tidligere føderal aktor og en anerkjent Hollywood-advokat, som har jobbet med kjendiser som Sean Penn, Julia Louis-Dreyfus og Steven Spielberg, skriver The New York Times.

James Spears' advokater har så langt ikke svart på avisens forespørsel om en kommentar.

I to rettshøringer i midten av juli ba Britney Spears om at faren ble fjernet som verge, noe hun ikke fikk gjennomslag for. Hun fikk imidlertid innvilget retten til å hyre sin egen advokat i formyndersaken.