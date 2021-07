IS-kvinne aksepteres inn i New Zealand etter krangel med Australia

New Zealand tar imot omstridt IS-kvinne og hennes to barn etter «bitter krangel» med Australia.

New Zealand besluttet mandag å ta hjem den angivelige militante IS-kvinnen Suhayra Aden etter opphetede diskusjoner med Australia. Suhayra Aden, som newzealandske medier omtaler henne som, var statsborger i både New Zealand og Australia. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Aden ble arrestert av tyrkiske myndigheter da hun forsøkte å krysse den syrisk-tyrkiske grensen med sine to barn. Hun har vært fengslet i Tyrkia siden februar.

New Zealands statsminister, Jacinda Ardern. Foto: NTB / AP Les mer Lukk

Mistet statsborgerskapet

Før Aden sluttet seg til terrororganisasjonen den Islamske Stat var hun statsborger i både New Zealand og Australia. Det australske statsborgerskapet hennes ble imidlertid opphevet da hun sluttet seg til terrororganisasjonen i Syria i 2014.

– Regjeringens prioriterer alltid å beskytte det australske samfunnet, sier den australske innenriksministeren, Karen Andrews.

Som følge av at Aden hadde dobbelt statsborgerskap ble det australske opphevet av australske myndigheter. Dette er ifølge Andrews del av Australias respons overfor terrorfarer.

New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, mener på sin side at Australia burde tatt imot Aden og hennes barn.

– Jeg gjorde det klart overfor Australia at hun burde få lov til å komme tilbake dit. Familien hennes flyttet til Australia da hun var seks, og hun vokste opp der før hun reiste til Syria i 2014 med australsk pass, sier Ardern ifølge AP.

Forsikrer folket

Ardern sier sikkerheten til folket på New Zealand er regjeringens største bekymring. I forbindelse med Adens hjemkomst har politiet sammen med flere andre etater vært igjennom omfattende planlegging.

– Jeg kan forsikre folket om at hensyn blir tatt i forbindelse med kvinnen og barnas retur til New Zealand. De vil bli ivaretatt på en måte som minimaliserer risikoen for newzealandere.

Newzealandske myndigheter kan ennå ikke si noe om når IS-kvinnen og barna ankommer landet.