USA vil fortsette å støtte afghanske soldater med luftangrep

NTB

USA vil fortsette å gjennomføre luftangrep for å støtte afghanske soldater i kampen mot Taliban, sier en amerikansk general.

Opprørsgruppa Taliban har den siste tiden fortsatt med en rekke offensiver rundt om i Afghanistan.

– USA har økt omfanget av luftangrep for å støtte afghanske styrker de siste dagene, og vi er klare for å fortsette med denne støtten de neste ukene hvis Taliban fortsetter sine angrep, sier general Kenneth McKenzie, leder for sentralkommandoen i den amerikanske hæren.