Demokratene utnevner republikansk Trump-kritiker til gransking av kongresstormingen

NTB

Leder for Representantenes hus Nancy Pelosi utnevnte søndag en frittalende republikansk Trump-kritiker til granskningskomiteen av kongresstormingen i januar.

Pelosi kunngjorde utnevnelsen av Adam Kinzinger i en uttalelse som hyllet «den store patriotismen» han ville bringe til komiteens oppdrag «for å finne fakta og beskytte demokratiet».

– Jeg er en republikaner dedikert til konservative verdier, men jeg sverget en ed for å opprettholde og forsvare grunnloven, sier Kinzinger selv om utnevnelsen.

Han er en av sju republikanere som stemte for mistillitsforslaget av Trump i riksretten, etter at Trump-fanatikere stormet Kongressen 6. januar for å forhindre at Joe Biden ble president.

Den uavhengig kommisjonen med ti medlemmer skal komme med anbefalinger for å sikre Capitol innen utgangen av året.