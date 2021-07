Flere pågripelser etter bombeangrep i Bagdad

NTB

Flere personer er pågrepet etter selvmordsangrepet som kostet minst 36 mennesker livet i Iraks hovedstad Bagdad mandag kveld.

Bomben eksploderte på et marked med mange besøkende i Sadr-byen mandag kveld.

Lørdag kunngjorde statsminister Mustafa al-Kadhemi at medlemmer av en terrorcelle mistenkt for å stå bak angrepet, har blitt pågrepet.

– Vi har pågrepet alle medlemmene i den feige terrorcellen som planla og gjennomførte angrepet på markedet. De vil bli framstilt for en dommer i dag, skriver Khademi på Twitter.

Angrepet skjedde dagen før høytiden id al-adha, og mange var ute for å handle gaver og dagligvarer.

Den ytterliggående islamistgruppen IS påtok seg sent mandag kveld ansvaret for angrepet. I en melding lagt ut på gruppens Telegram-kanal navngis en selvmordsbomber som sprengte seg på markedet.

Angrepet var det verste av sitt slag i Bagdad på flere år.