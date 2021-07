Kraftig jordskjelv på Filippinene

NTB

Et kraftig jordskjelv målt til 6,6 har rystet Filippinenes hovedstad Manila, men det er ikke meldt om omkomne.

Jordskjelvet før daggry lørdag hadde sitt senter 93 kilometer sør for Manila, ifølge Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Livredde innbyggere løp ut av husene sine i det kraftige monsunregnet, kun iført nattøy.

Det ble registrert en rekke etterskjelv, blant dem ett målt til 5,5, men det er ikke meldt om omkomne eller større ødeleggelser.

Jordskjelvet hadde sitt senter hele 100 kilometer under overflaten, og slike skjelv forårsaker ifølge Phivolcs sjelden store skader.

Sist Filippinene ble rammet av et større jordskjelv var i 2003. Det ble målt til 7,1 og krevde over over 220 liv.

I Juli 1990 omkom over 2.400 mennesker i et jordskjelv på øya Luzon nord på Filippinene. Det ble målt til hele 7,8 og var ett av de kraftigste skjelvene som er registrert i landet.