Påstander om summariske rettssaker på Cuba

NTB

Slektninger og venner av personer som er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene på Cuba, sier myndighetene gjennomfører summariske rettssaker.

Martha Acosta sier hennes 38 år gamle sønn, Carlos González Acosta, ble dømt til ti måneders fengsel i en rettssak han ikke fikk vite om før etter at den var holdt.

– Det virker ikke rettferdig. Sønnen min har ikke noe rulleblad, han er ikke kriminell, sier Aosta og legger til at familien vil anke dommen.

González er bare en av et ukjent antall mennesker som er pågrepet etter at demonstrasjonen startet for to uker siden. Også andre familier har lignende historier eller forteller at de blir overvåket utenfor der de bor.

Tusener av cubanere har protesterte mot matmangel og høye priser under pandemien. Myndighetene vil ikke si hvor mange som er pågrepet, men enkelte organisasjoner, blant annet Human Rights Watch, har offentliggjort lister med navn på over 500 personer som antas å være pågrepet eller som har forsvunnet.

Meldingene om de summariske rettsprosessene kommer samtidig som USA har skjerpet sanksjonene mot enkelte cubanske tjenestemenn.