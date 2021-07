FN fordømmer tyrkisk plan om å gjenåpne by på Kypros

Tyrkia vil gjenåpne den forlatte kystbyen Varosha som ligger på den nordlige delen av Kypros. FN fordømmer planene og sier at de bryter med tidligere resolusjoner om øyas status. Foto: AP / NTB

NTB

Sikkerhetsrådet tar på det sterkeste avstand fra Tyrkias plan om å gjenåpne en ferieby som har ligget forlatt siden konflikten og delingen av Kypros i 1974.

Feriebyen Varosha ligger på den nordlige delen av øya, men har vært fraflyttet siden den tyrkiske invasjonen i 1974 og opprettelsen av en tyrkisk stat i nord. Alle gresk-kypriotene flyktet sørover.

Invasjonen skjedde etter et mislykket gresk kupp fra militærjuntaen i Aten som hadde ambisjon om å få kontroll over hele Kypros.

Sikkerhetsrådet viser til tidligere avtaler som krever et FN-mandat for igjen å kunne ta i bruk feriebyen. Byen ligger i en militær demarkasjonssone og har vært brukt som forhandlingskort i flere runder med samtaler om gjenforening av øya.

Gresk-kypriotene krever at den igjen skal komme under deres styre og viser til at mange bygninger og områder i byen er deres eiendom fra gammelt av.

Kritikken avvist

Tyrkisk UD avviser kritikken fra Sikkerhetsrådet og holder fast ved at byen skal delvis gjenåpnes under tyrkisk-kypriotisk kontroll.

I en uttalelse sier departementet at reaksjonene fra visse land ikke er i takt med realitetene på øya, og at flere tiår med samtaler ikke har ført tosone-løsningen til FN noe nærmere virkelighet.

– Nye forhandlinger kan kun føre til en varig løsning ved å sikre likeverdig suverenitet og status for det tyrkisk-kypriotiske folk, heter det.

Alle beslutninger om Varosha vil bli tatt av tyrkisk-kypriotene, og de vil respektere eiendomsrettigheter og folkeretten i dette området, ifølge tyrkisk UD.

Årsdag for invasjon

Planene om å gjenåpne kystbyen ble tirsdag lagt fram av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og presidenten på det nordlige Kypros, Ersin Tatar, på årsdagen for invasjonen tidligere i uken. Det er kun Tyrkia som har anerkjent Nord-Kypros som en egen stat.

Erdogan sa at planene innleder en ny æra for den fraflyttede byen.

Sikkerhetsrådet ber Tyrkia og den nordlige delen av Kypros om å skrinlegge planene og sier at utspillet ikke er i overensstemmelse med tidligere FN-resolusjoner om øyas status.