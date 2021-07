USA bestiller ytterligere 200 millioner Pfizer-doser

NTB

USA skaffer seg ytterligere 200 millioner coronadoser fra Pfizer/Biontech og har opsjon på flere som kan settes mot virusvarianter, opplyser selskapene.

Leveransene skal skje mellom oktober 2021 og april 2022. Alt i alt har den amerikanske regjering kjøpt 500 millioner doser fra Pfizer/Biontech.

– Myndighetene har opsjon på kjøp av en oppdatert versjon av vaksinen som kan settes mot mulige varianter, og nye framtidige versjoner etter hvert som de eventuelt kommer og så blir godkjent, sier de to selskapene i en felles pressemelding.

Pfizer/Biontech-alliansen opplyste tidligere i juli at den vil be om godkjenning for en tredje dose av sin coronavaksine. Amerikanske helsemyndigheter ga et forsiktig svar og sa at fullvaksinerte per i dag ikke trenger en tredje injeksjon.

Mattilsynet og senteret for sykdomskontroll sa at de er klare for å se på en tredje dose den dagen forskningen viser at det er nødvendig.