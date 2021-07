NTB

EUs legemiddelbyrå (EMA) godkjenner Modernas coronavaksine for barn mellom 12 og 17 år.

Undersøkelser har vist at bivirkningene hos personene i denne aldersgruppen, er de samme som for dem som er over 18 år.

Vaksinen er blitt undersøkt på 3.732 barn i alderen 12 til 17 år, opplyser EMA i en pressemelding.