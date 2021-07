Britisk studie: Åtte ukers vaksineintervall trolig ideelt

De britiske forskerne har sammenlignet immunresponsen til 500 helsearbeidere som fikk de to vaksinedosene i ulike intervaller rundt årsskiftet, da alfavarianten spredte seg raskt i landet.

NTB

Et intervall på åtte uker mellom de to dosene av Pfizer/Biontechs coronavaksine kan være ideelt for å beskytte mot deltavarianten, ifølge britiske forskere.