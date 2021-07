Malaysisk politi valser over bitcoin-maskiner

NTB

Malaysisk politi tar nye metoder i bruk for å destruere beslaglagte datamaskiner brukt til å utvinne bitcoin: De knuser dem med veivals.

Datamaskinene anslås å være verdt 5,3 millioner ringgit – rundt 11 millioner kroner – og er beslaglagt på øya Borneo. Aksjonen var rettet mot åtte personer som var siktet for å ha stjålet strøm for over 17 millioner kroner til å utvinne bitcoin.

– Dette utgjør en trussel mot liv og eiendom, fordi det kan føre til strømbrudd, sier polititoppen Hakemal Hawari i byen Miri.

Seks av de siktede ble dømt til et halvt års fengsel for strømtyveri. Datamaskinene deres ble lagt utover en parkeringsplass foran politiet før alle 1.069 av dem ble knust under en veivals.

Utvinning av bitcoin er vanlig i landet, men mange av dem som vil ha en del av det elektroniske gullet, ender opp i arresten. Virksomheten kan være lønnsom, men krever mye strøm, og med det følger en heftig strømregning.