Britisk høyreradikal aktivist må betale erstatning til syrisk flyktning

NTB

Den kjente britiske høyreradikale islammotstanderen Tommy Robinson er dømt for ærekrenkelser mot en syrisk flyktning og må betale 100.000 pund i erstatning.

Robinson filmet et angrep på Jamal Hijazi i en skolegård i byen Huddersfield i 2019. Da videoen fikk mye oppmerksomhet på nettet la han ut to nye videoer der han hevdet at Hijazi «ikke var uskyldig, men hadde gått til voldelige angrep på unge britiske jenter».

Den 38 år gamle Robinson hevdet Hijazi hadde «slått en jente gul og blå» og «truet med å knivstikke» en gutt ved skolen.

Hijazi, som i dag er 18 år gikk til sak for ærekrenkelser, og nå er Robinson dømt til å betale 100.000 pund – drøyt 1,2 millioner kroner – i oppreisning. Han må også betale sakskostnadene, som ifølge nyhetsbyrået DPA kan være på over en halv million pund. Robinson reagerte kraftig på kostnadene Hijazis advokater vil ha dekket.

Advokatene sier påstandene i videoene gikk hardt utover gutten og foreldrene hans, som alle kom til Storbritannia som flyktninger fra den syriske byen Homs.

Robinson – som egentlig heter Stephen Yaxley-Lennon – har blant annet vært leder for den antimuslimske organisasjonen English Defence League (EDL). Han er straffedømt en rekke ganger.