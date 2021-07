Infrastrukturpakke nedstemt i Senatet – forhandlingene fortsetter

NTB

Republikanerne i Senatet i Washington stanset det første forsøket på å behandle infrastrukturpakken, men forhandlingene om kompromiss fortsetter.

Republikanerne og Demokratene har hver 50 seter i Senatet. Republikanerne sto samlet i blokkeringen av det første forsøket på å behandle pakken onsdag.

Demokratene måtte ha hatt 60 av stemmene for å formelt igangsette debatten om pakken.

Flere republikanere, blant dem senator Mitt Romney, mener det trengs mer tid for å meisle ut detaljene i gigantpakken.

Forhandlere fra begge parter gir imidlertid uttrykk for optimisme om at de kan oppnå et kompromiss og presentere en avtale som Senatet kan stemme over i neste uke.

President Joe Biden har gitt infrastruktursatsingen høy prioritet. Pakken omfatter ikke bare reparasjon og vedlikehold av veier, bruer og vannrør, men også store investeringer i helse, utdanning, sosialhjelp, og tiltak mot klimaendringer.