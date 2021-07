Tåregass og vannkanoner mot koronademonstranter i Hellas

Politiet brukte tåregass og vannkanoner for å spre en demonstrasjon med vaksinemotstandere onsdag. Foto: Yorgos Karahalis / AP / NTB

NTB

Gresk politi tok onsdag i bruk tåregass og vannkanoner for å løse opp en demonstrasjon der folk protesterte mot et regjeringsforslag om vaksinasjonskrav.

Demonstrantene samlet seg utenfor nasjonalforsamlingen flere timer etter at regjeringen hadde presentert et forslag om å gjøre koronavaksinasjoner obligatorisk for ansatte på sykehjem og pleieinstitusjoner.

I forslaget står det at ansatte kan bli suspendert uten lønn fra midten av august hvis de ikke vaksinerer seg.

Også i landets nest største by Thessaloniki samlet demonstranter seg for å protestere mot lovforslaget.

Krav om koronavaksinasjon er allerede gjeldende for redningspersonell som er ansatt i landets brannetater.

Rundt 45 prosent av innbyggerne har mottatt to doser med koronavaksine, ifølge helsemyndighetene.