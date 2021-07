Kraftig jordskjelv utenfor Panama og Costa Rica

NTB

Et jordskjelv med styrke 6,7 rystet Panama og Costa Rica onsdag ettermiddag.

Episenteret lå sør for grensen som skiller de to landene, om lag 68 kilometer ute i havet sør for Punta de Burica i Panama. Skjelvets dybde var på om lag 10 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvobservatoriet USGS.

Det ble ikke utstedt tsunamivarsel etter skjelvet, som rammet sent onsdag kveld norsk tid.

Skjelvet kunne merkes av folk i noen deler av det vestlige Panama og i Costa Rica, men det var ingen meldinger om skader på mennesker eller infrastruktur.