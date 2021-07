WHO: Deltavarianten vil dominere

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) venter at deltavarianten av coronaviruset vil bli dominerende i verden i løpet av de neste månedene.

Denne varianten ble først oppdaget i India og er nå blitt registrert i 124 land, 13 nye bare i siste uke.

Varianten står for tre firedeler av alle smittetilfeller i mange store land, sier WHO i sin ukentlige vurdering. Det er ventet at den raskt vil utkonkurrere alle andre varianter og bli den dominerende.

Av de tre øvrige variantene er alfa, som først ble oppdaget i Storbritannia, funnet i 180 land og territorier. Beta, som først ble oppdaget i Sør-Afrika, er registrert i 130 land, mens gamma, først funnet i Brasil, er påvist i 78 land.

WHO sier at den økte spredningen skyldes fire forhold: en smittsom variant er i sving, oppmyking av smitteverntiltak, økt sosial samrøre og et stort antall uvaksinerte.