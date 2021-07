Milliardhjelp til flomofre tas opp i tysk regjeringsmøte

NTB

Tysklands regjering samles onsdag for å diskutere en krisepakke verdt flere milliarder for dem som er rammet av flommen i landet.

Det er vente at statsminister Angela Merkel og kollegiet hennes vedtar en pakke på rundt 400 millioner euro – drøyt 4,2 milliarder kroner – i umiddelbar bistand. Halvparten av pengene skal komme fra føderale myndigheter, mens delstatene skal bidra med den andre halvparten.

– Vi vil gjøre alt for at pengene kommer raskt fram til folk som i mange tilfeller ikke har mer enn det de står og går i, sa Merkel da hun besøkte byen Bad Münstereifel tirsdag.

Det er også ventet at regjeringen setter av flere milliarder til et gjenoppbyggingsfond, men den endelige størrelsen på fondet blir ikke klar før man har bedre oversikt over hvor omfattende ødeleggelsene er.

Minst 170 mennesker har mistet livet i forbindelse med oversvømmelsene i Tyskland. I Belgia er 31 personer bekreftet omkommet.