Røyk fra branner på vestkysten har nådd New York

NTB

New York og deler av det østlige USA var tirsdag dekket av grå tåke som følge av brannene som raser på østkysten og i Canada.

En ekspert fra delstatsmyndighetene i New York sier at det ikke er uvanlig at røyk fra branner vest i landet når helt til den andre siden. Men røyken henger denne gangen lavere enn den pleier.

Fenomenet er ventet å forsvinne i løpet av onsdag, ifølge en talsperson for US National Weather Service.

– Vi ser mange branner som skaper en utrolig mengde røyk, og innen den når den østlige delen av landet, der den vanligvis tynnes ut, er det så mye røyk i atmosfæren at den fortsatt er ganske tjukk, sier meteorologen David Lawrence i US National Weather Service.

Mange branner

Flere store branner har herjet USA de siste dagene. California, Nevada og Oregon er blant delstatene som er hardest rammet.

I Oregon strekker en skogbrann seg over 1.500 kvadratkilometer. Flammene herjer også på begge sider av Sierra Nevada-fjellene i California.

Tony Galvez måtte legge på flukt fra en av brannene i California sammen med datteren sin. Han fant senere ut at huset hans hadde brent ned.

– Jeg mistet hele livet mitt, alt jeg hadde. Dette kommer til å handle om barna mine, sier han.

Kjemper mot flammene

I Oregon har brannene rammet den sørlige delen av delstaten og spredt seg med opp til 6 kilometer daglig.

I ti dager på rad har brannmannskaper kjempet mot flammene. Enorme røykskyer har steget til himmelen og kan sees fra opp til 160 kilometers avstand.

Minst 2.000 hjem er evakuert, og 5.000 står i fare for å måtte evakuere. Minst 70 hjem, og over 100 uthus har gått opp i flammer.

Svært tørre forhold og hetebølger som knyttes til klimaendringer har gjort skogbranner vanskeligere å stanse. Det vestlige USA har blitt mye varmere og tørrere de siste 30 årene.