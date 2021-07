Russland: Taliban er klar til å inngå kompromiss

Russlands utsending til Afghanistan, Zamir Kabulov, mener at Taliban er villig til å inngå politisk kompromiss. Arkivfoto: Aleksander Zemlianitsjenko / AP / NTB

NTB

Taliban står klar til å inngå politisk kompromiss i Afghanistan, opplyser Russlands utsending til landet, Zamir Kabulov.

Kabulov kom med uttalelsen etter et møte med Afghanistans president Hamid Karzai tirsdag. Opprørerne står klar til å vurdere politiske tilbud som legges fram i forhandlingene mellom de to partene, uttalte den russiske utsendingen.

– Gjennom de siste 20 årene eller vel så det har mesteparten av Talibans lederskap fått nok av krig og forstår at det er behov for å lete etter politiske løsninger på den nåværende stillstanden, sa Kabulov.

Han la til at gruppen, basert på uttalelser og handlinger, har vist at den er klar til å inngå politisk kompromiss.

– Men fra deres ståsted er det opplagt at et politisk kompromiss bør legges fram for dem på en anstendig måte, sa russeren.

Taliban har den siste tiden igangsatt flere offensiver mot regjeringsstyrkene mens amerikanske styrker har blitt trukket ut av landet. Taliban har skodd seg på uttrekkingen av utenlandske styrker og tatt kontroll over en rekke distrikter, grenseoverganger og omringet provinshovedsteder.

Kabulovs uttalelser tirsdag kom etter at enda en runde med samtaler mellom Taliban og den afghanske regjeringen i helgen ikke førte fram til noe gjennombrudd.