Millioner truet av flom i Kina

Gater og veier i Zhengzhou sto under vann tirsdag etter at det har falt uvanlig mye regn over den sentrale delen av Kina.

NTB

Minst 25 personer har mistet livet i de store oversvømmelsene som rammer deler av det sentrale Kina, og 200.000 personer er evakuert. Sju personer er savnet.

I Henans provinshovedstad Zhengzhou er 200.000 personer evakuert, opplyser myndighetene.

Flomvann har oversvømt T-banetunneler i storbyen, noe som har kostet minst tolv personer livet. Sju personer er fortsatt savnet.

Statlige medier og øyenvitner i sosiale medier meldte tidlig onsdag morgen at hundrevis av passasjerer satt innesperret på tog og i tunnelene. Videoopptak viser at vannet når opp til skuldrene deres.

Minst fire personer mistet også livet i nærheten av byen Gongyi, da hus og vegger kollapset, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Desperasjon

Rundt 600 alvorlig syke pasienter måtte evakueres fra et sykehus i Zhenzhou da elektrisitetsforsyningen ble brutt.

– Denne type regnvær finner vanligvis sted én gang hvert 100. år. Situasjonen er dyster, heter det i en pressemelding fra flomkontrollberedskapsmyndigheten i Zhengzhou.

På det sosiale mediet Weibo prøvde folk utenfor Zhengzhou desperat å komme i kontakt med slektninger i byen.

– Er andreetasje i fare? Foreldrene mine bor der, men jeg kan ikke komme gjennom til dem på telefonen, skrev en bruker.

– Jeg vet ikke vet mer om situasjonen deres. Jeg er i Tianjin, og foreldrene mine er i Zhengzhou, sier hun når hun blir oppringt av AFP.

Myndighetene har erklært det høyeste beredskapsnivået for Henan-provinsen. Flere veier er stengt som følge av jordskred, mens store områder har mistet forbindelsen til omverdenen.

Sprengte demning

Sent tirsdag kveld sprengte det kinesiske forsvaret i en demning som har stått i fare for å kollapse i storbyen Luoyang, som har 7 millioner innbyggere og ligger vest for Zhengzhou, ifølge AP.

Sprengingen ble gjennomført for å frigjøre flomvann og unngå at demningen kollapser. Tiltaket var vellykket og reduserte farenivået, ifølge den kinesiske hæren.

Soldater har også blitt sendt til andre elver for å prøve å stanse vannmassene med sandsekker.

Kritisk punkt

Kinas president Xi Jinping fastslår at det viktigste er å redde liv.

– Noen demninger har gått over sine bredder og forårsaket alvorlige skader, tap av liv og ødeleggelser på eiendom. Flomsituasjonen er svært alvorlig, sier Xi til statlige medier.

Han understreker at situasjonen i øyeblikket er ved et kritisk punkt.

Flommer i den årvisse regntiden i Kina skaper også kaos og ødelegger avlinger, veier og hus. Konsekvensene og faren for store ringvirkninger har imidlertid forverret seg de siste tiårene, delvis som følge av byggingen av demninger. Forskere mener også at klimaendringer bidrar til å øke flomfaren verden over.