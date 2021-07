USA og Tyskland skal ha landet foreløpig avtale om kontroversiell gassrørledning

Nord Stream 2 var et naturlig tema da president Joe Biden og Tysklands statsminister Angela Merkel møttes i Det hvite hus i Washington 15. juli. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

Biden-administrasjonen har inngått et foreløpig avtale med Tyskland om Nord Stream 2, som skal forsyne Europa med russisk gass via Tyskland, ifølge AP.

Kongresskilder som har blitt orientert om avtalen, sier til nyhetsbyrået AP tirsdag at avtalen vil tillate at Nord Stream 2-rørledningen blir fullført, uten at verken Tyskland eller Russland rammes av nye amerikanske sanksjoner.

Rørledningen har møtt heftig motstand av blant andre Ukraina og Polen, så vel som både republikanere og demokrater i Kongressen. Frykten er at ledningen skal gi Russland for mye makt over europeisk gassforsyning.

Tjenestemenn i administrasjonen vil ikke kommentere detaljene i saken, i påvente av en kunngjøring som kan komme allerede onsdag.