Frankrikes president og 13 andre statsledere mulig mål for spionverktøy

President Emmanuel Macron og flere andre stats- og regjeringssjefer kan ha blitt rammet av overvåking med spionverktøyet Pegasus, ifølge flere medier.

Tre presidenter, ti statsministre og en konge står på lista over mer enn 50.000 telefonnumre som et internasjonalt graveprosjekt har knyttet til overvåkingsverktøyet og mulige mål.

Det melder Washington Post , som er blant en rekke store medier som har samarbeidet med Amnesty International og den uavhengige mediestiftelsen Forbidden Stories i prosjektet. Spionverktøyet Pegasus ble utviklet av israelske NSO Group til bruk i kampen mot kriminalitet og terrorisme.

Det har ikke vært mulig for mediene å undersøke mobiltelefonene til statslederne for å finne ut av om de faktisk har blitt rammet av spionverktøyet eller forsøk på spionasje.

Marokko-spor

– Vi fant numrene hans på listen, men kunne åpenbart ikke foreta en teknisk analyse av Emmanuel Macrons telefon for å finne ut av om den hadde blitt infisert av programvaren, sier Laurent Richard, sjefen for Forbidden Stories til LCI TV.

Ifølge avisen Le Monde var klienten som valgte ut Macron til mulig overvåking, en uidentifisert marokkansk sikkerhetstjeneste.

NSO Group har levert Pegasus til en rekke lands myndigheter verden over. Selskapet har avvist at de noen gang har hatt noen «liste over potensielle, tidligere eller eksisterende mål» og har kalt avsløringen full av feilaktige antakelser. Tirsdag sier NSO til Le Monde at den franske presidenten aldri var mål for selskapets kunder.

En talsperson for Macrons kontor sa at myndighetene skal undersøke avsløringene.

– Om dette viser seg å stemme, er det åpenbart veldig alvorlig, sier talspersonen.

Irak og Sør-Afrika

De to andre presidentene på listen er Iraks Barham Salih og Sør-Afrikas Cyril Ramaphosa.

Av statsministrene er Pakistans Imran Khan, Egypts Mostafa Madbouly og Marokkos Saad-Eddine El Othmani de tre som fremdeles har embetene sine. De sju andre på listen, blant annet fra Libanon, Uganda og Belgia, er ikke lengre statsministre, men ble plassert på listen da de var det.

Kongen på listen er Marokkos Muhammed VI.

Amnesty International og Forbidden Stories, organisasjoner med hovedkontor i henholdsvis London og Paris, fikk først tilgang til de lekkede telefonnumrene. De valgte deretter å dele dem med medier som The Washington Post, The Guardian og Le Monde. De første avsløringene fra graveprosjektet kom sist søndag.

Ingen norske telefonnumre er på listen over telefonnumre, har Amnesty tidligere opplyst.