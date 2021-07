Rettssaken mot Zuma utsatt igjen

NTB

Korrupsjonssaken mot Sør-Afrikas tidligere president Jacob Zuma blir igjen utsatt, denne gangen i tre uker på grunn av opptøyene i landet.

Zumas forsvarer ba om utsettelse og viste også til koronapandemien. Dommer Piet Koen gikk med på dette og besluttet tirsdag at rettssaken starter opp igjen 10. august.

Den tidligere presidenten ble nylig dømt til 15 måneder i fengsel for å ha vist forakt for retten. Han startet soningen tidligere i juli, noe som utløste enorme demonstrasjoner og omfattende opptøyer som førte til at minst 212 personer mistet livet.

Zuma er tiltalt for svindel, korrupsjon og organisert pengeutpressing i forbindelse med kjøp av kampfly, patruljebåter og militært utstyr fra flere europeiske våpenprodusenter da han var visepresident i 1999.