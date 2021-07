Nye funn i undervannsby fra antikken i Egypt

Skroget til et militært fartøy ble funnet av dykkere i Abu Qir-bukta i Egypt, mandag. Fartøyet dateres tilbake til antikken.

Fant blant annet et militærfartøy og et gravsted.

I den gamle, sunkne byen Thônis-Heracleion - en gang Egypts største havn ved Middelhavet - har dykkere funnet sjeldne rester av et militærfartøy og et gravsted som viser tilstedeværelsen av greske handelsmenn.

Det melder CNN.

Byen, som kontrollerte inngangen til Egypt ved munningen av en vestlig gren av Nilen, dominerte området i århundrer før Alexander den store grunnla Alexandria like i nærheten i 331 f.Kr.

Thônis-Heracleion ble ødelagt og senket sammen med et bredt område av Nildeltaet av flere jordskjelv og tidevannsbølger. Byen ble gjenoppdaget i Abu Qir-bukten i 2001.

Militærfartøyet ble oppdaget på et egyptisk-fransk oppdrag ledet av European Institute for Underwater Archaeology (IEASM). Det sies at fartøyet sank da det la til kai ved det berømte tempelet Amun, og tempelet kollapset i det andre århundre f.Kr.

Keramikke funnet i undervannsbyen Thônis-Heracleion i Abu Qir-bukta i Egypt.

I en annen del av byen ble restene av et stort gresk gravsted, som dateres tilbake til de første årene av det 4. århundre f.Kr., funnet.

– Denne oppdagelsen illustrerer vakkert tilstedeværelsen av de greske kjøpmennene som bodde i den byen, uttalte det egyptiske turist- og antikvitetsdepartement.