Afghanske tolker får midlertidig opphold på militærbase i Virginia

En gruppe tolker som tidligere jobbet for amerikanske styrker i Afghanistan, demonstrerte i juni utenfor USAs ambassade i Kabul med krav om å få opphold i USA.

NTB

Afghanske tolker som hjalp amerikanske styrker i Afghanistan og som ble evakuert og venter på å få opphold, skal midlertidig bo på Fort Lee i Virginia.

De 700 tolkene skal til Virigina sammen med familiene sine, opplyser talsperson Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet. Til sammen er det rundt 2.500 personer som skal oppholde seg der i noen dager.

Tolkene fryktet for livet etter at Taliban har tatt over stadig flere områder i Afghanistan.

– De vil bli tilbudt tjenester og et midlertidig sted å oppholde seg, sier Price.

Tolkene og deres familiemedlemmer har søkt om opphold i USA på særskilt grunnlag, og det er rundt 20.000 til sammen som har søkt.