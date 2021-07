Castillo overtar som president i Peru

NTB

Marxisten Pedro Castillo vant presidentvalget i Peru, slår valgkommisjonen i landet fast og avviser høyrepopulisten Keiko Fujimoris påstander om valgfusk.

Presidentvalget i Peru fant sted for seks uker siden, men først natt til tirsdag norsk tid ble den 51 år gamle tidligere fagforeningslederen og læreren Pedro Castillo utropt som vinner.

Motkandidaten Keiko Fujimori, som er datter av tidligere president Alberto Fujimori, hevdet at det fant sted valgfusk 6. juni, til tross for at observatørene fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) konkluderte med det motsatte.

Den offisielle opptellingen viser at Fujimori fikk 49,87 prosent av stemmene, mens Castillo fikk 50,12 prosent. Det er rundt 44.000 flere stemmer enn det Fujimori fikk.

Godtar resultatet

46 år gamle Fujimori ledet først da opptellingen startet etter valget, men da stemmene begynte å strømme inn fra landsbygda, der Castillo har sterk støtte, tok han ledelsen over henne.

Fujimori fremsatte anklager om uregelmessigheter i opptellingen og hevdet det forelå tegn på valgfusk. Både landets valgkommisjon (Onpe) og OAS' observatører erklærte at valget fant sted uten større uregelmessigheter.

Mandag, få timer før erklæringen der Castillo ble kåret til vinner av valget, sa Fujimori på fjernsyn at hun ville godta resultatet.

Sosialistplan

Over 25 millioner peruanere hadde stemmerett i valget. 18 millioner av dem gikk til urnene.

Castillo ønsker å bygge en sosialiststat. Han har også varslet at han vil stramme grepet rundt mediene, og han vil legge ned grunnlovsdomstolen.

Fujimori hadde på sin side planlagt å benåde sin far, som soner en dom på 25 års fengsel for å ha beordret to massakrer som president på begynnelsen av 1990-tallet. Nå som hun ikke fikk nok stemmer til å overta som landets nye president, risikerer hun nå selv å bli tiltalt for korrupsjon i en pågående etterforskning.