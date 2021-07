Prins Harry kommer med selvbiografi

For en drøy måned siden ble prins Harry og kona Megan foreldre for andre gang. Mandag kom nyheten om at den 36 år gamle prinsen jobber med en selvbiografi. Foto: Jordan Strauss / AP / NTB

NTB

36 år gamle prins Harry jobber for tiden med en selvbiografi, som etter planen skal utgis i slutten av neste år.

Forlaget Random House omtaler den kommende utgivelsen som en intim og genuin selvbiografi, skriver den britiske avisa Independent.

– Prins Harry vil for første gang dele sine beskrivelser av opplevelser, eventyr, tap og livserfaringer som har bidratt til å forme ham, skriver forlaget.

De opplyser at boka vil ta for seg prinsens liv fra helt barndommen fram til i dag. Prins Harry, som nylig ble far for andre gang, vil donere overskuddet av boksalget til veldedighet, ifølge forlaget.