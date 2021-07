Rapport: Desinformasjon om corona stammer fra få personer

NTB

Det meste av desinformasjon om coronapandemien på nettet kan spores tilbake til et fåtall personer, framgår det av en ny rapport.

Hele 65 prosent av de falske opplysningene om covid-19 kan spores tilbake til bare tolv personer, heter det i en studie fra et senter som arbeider for å motvirke hat på nettet.

– Vårt utvalg av vaksinekritisk innhold ble delt eller lagt ut på Twitter eller Facebook 812.000 ganger mellom 1. februar og 16. mars i år. 65 prosent av dette materialet stammer fra disse tolv personene, sier senteret.

Senteret mener at det å blokkere nettet for gjentatte misbrukere er den beste måten å arbeide på for å få stanset desinformasjonen.

– Noen er blitt fjernet fra en eller to plattformer etter at vi har identifisert dem, men her må det settes i verk en samordnet aksjon, sier senteret.

I forrige uke gikk president Joe Biden hardt ut mot dem som sprer desinformasjon på nettet og beskyldte dem for å ta livet av folk. Dagen etter repliserte Facebook med at de har fjernet 18 millioner innlegg siden starten på pandemien.