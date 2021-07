Far og sønn dømt til fengsel for Ghosn-flukt

NTB

En tidligere amerikansk spesialsoldat og sønnen er dømt til fengsel i Japan for å ha hjulpet tidligere Nissan-sjef Carlos Ghosn med å flykte fra landet.

En domstol i Tokyo dømte Michael Taylor til to års fengsel, mens sønnen Peter fikk en dom på 20 måneder for å ha bidratt til den tidligere toppsjefens elleville flukt.

Ghosn var ute på kausjon da han flyktet til Libanon i 2019, som ikke har utleveringsavtale med Japan. Det gjorde han ved å gjemme seg i en kasse som ble fløyet med privatfly via Tyrkia i desember 2019.

I enkelte rapporter blir kassen omtalt som en kasse for bildeler, i andre var den for musikkutstyr.

Flere pass

Ghosn var i to tiår sjef i bilgiganten Nissan og han var også styreformann i Mitsubishi da han ble pågrepet i november 2018 og tiltalt for økonomisk mislighold.

Den brasilianskfødte 67-åringen, som nå har libanesisk pass, er også fransk og brasiliansk statsborger.

Også i Frankrike er han under etterforskning for økonomisk kriminalitet og en domstol i Nederland dømte han i mai til å betale tilbake rundt 50 millioner kroner i lønn, utbetalt av bilprodusentenes holdingselskap.

Utlevert

Far og sønn Taylor ble pågrepet i Massachusetts i mai i fjor, og utlevert til Japan i mars. Det var mulig ettersom USA har nettopp en utleveringsavtale med Japan og skjedde etter en åtte måneders rettsstrid.

Ifølge tiltalen fikk de minst 1,3 millioner dollar for å bistå i flukten.

En tredje person, George-Antoine Zayek, som også er mistenkt for å ha bidratt i flukten, er ikke pågrepet.

Peter Taylor sa i en domstol i Massachusetts i januar at han møtte Ghosn i Japan i 2019, og at han da ville at Ghosn skulle bruke hans PR-selskap til å bedre ryktet sitt.

Viste til soldatmotto

Michael Taylor er en tidligere spesialsoldat, som har spesialisert seg på å hente hjem barn som er blitt kidnappet, skrev The Guardian i mars.

Ifølge Vanity Fair viser han til de amerikanske spesialsoldatenes motto når han blir spurt om hvorfor han gjorde det. Det mottoet er «å frigjøre de undertrykte».

Samtidig pågår rettssaken mot en annen amerikaner, Greg Kelly, i Tokyo. Han er tidligere visepresident i Nissan, og har nektet for at han godkjente for store utbetalinger til Ghosn.

Før han ble pågrepet var Ghosn en stjerne i bilindustrien, etter å ha reddet Nissan fra konkurs etter at han ble sendt dit fra det franske eierselskapet Renault i 1999.