TV-stasjon på Kypros angrepet av koronademonstranter

NTB

Demonstranter som protesterte mot koronatiltak og vaksiner, gikk til angrep på en kypriotisk fjernsynsstasjon og satte fyr på biler utenfor bygningen søndag.

Rundt 2.500 demonstranter samlet seg utenfor bygningen til Sigma TV etter å ha deltatt i en større demonstrasjon med rundt 5.000 deltakere utenfor presidentpalasset i hovedstaden Nikosia. Der hadde de protestert mot koronatiltak og vaksinasjoner, opplyser politiet.

– Et feigt angrep fant sted søndag kveld utenfor hovedkvarteret vårt. Hovedkvarteret ble angrepet av gjenger som kastet kinaputter og ødela bilene våre, heter det i en uttalelse fra Sigma TV.

Flere vinduer på bygningen ble knust, og fire biler med stasjonens logo ble ødelagt, opplyser journalister på stedet. En av bilene var helt utbrent.

President Nikos Anastasiades kaller angrepet et «slag mot demokratiet» og lover at regjeringen ikke skal gi etter for trusler eller utpressing. Myndighetene skal slå hardt ned på lovbrudd, uttalte han søndag kveld.

Sigma TV opplyser at politiet gikk inn i bygningen for å beskytte de som var på jobb.

Sigma TV har vært mål også under tidligere demonstrasjoner mot koronatiltak, ettersom kanalen blir ansett for å innta en hard linje overfor vaksinemotstandere.

Kypros har registrert over 90.000 smittetilfeller siden pandemien startet og 384 koronarelaterte dødsfall.