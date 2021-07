NTB

Barn av mødre med BMI på over 30 tidlig i svangerskapet, har tre ganger høyere risiko for å utvikle fettlever, sammenlignet med barn av normalvektige kvinner.

Det viser en studie fra Karolinska Institutet i Sverige og Harvard University i USA.

Forskernes konklusjon er at barn av mødre med fedme, definert som kroppsmasseindeks (BMI) på over 30, har over tre ganger høyere risiko for å få diagnosen fettlever, sammenlignet med barn hvis mødre var normalvektige under svangerskapet.

– Funnet er viktig ettersom fedme blir stadig vanligere i ung alder og fettlever som knyttes til overvekt, øker i verden. Hvis en tendens til fedme og fettlever kan «arves», kan det få konsekvenser for folkehelsen, sier forsker Hanne Hagström ved Karolinska.

Studien, som er publisert i tidsskriftet Journal of Hepatology, omfatter 165 pasienter født etter 1992 med diagnosen ikke-alkoholrelatert fettlever.