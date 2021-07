Boris Johnson skal isolere seg så mye som mulig etter at regjeringskollega fikk påvist coronasmitte

Britenes statsminister Boris Johnson. Foto: David Rose/Pool Photo via AP / NTB

NTB

Dagen etter at britenes helseminister Sajid Javid fikk påvist coronasmitte, skal Boris Johnson isolere seg når han ikke gjør nødvendige regjeringsoppgaver.

Statsministeren skal sammen med finansminister Rishi Sunak ta del i et prøveprosjekt som gjør at de kan fortsette å jobbe etter at en nærkontakt har fått påvist smitte.

Personer som deltar i prøveordningen, må daglig teste og isolere seg når de ikke jobber, i henhold til regelverket.

Lørdag kunngjorde helseminister Sajid Javid at han hadde fått påvist smitte. Han er fullvaksinert og skal ha svært milde symptomer.