Skyteepisode stanset baseballkamp i Washington

NTB

Fire personer ble lørdag skutt utenfor et baseballstadion i Washington. Episoden førte til at kampen mellom San Diego Padres og Washington ble stanset.

Politiet opplyser at to personer ble skutt utenfor stadionet og at ytterligere to personer som er involvert i episoden, har oppsøkt sykehus med skuddskader.

– Dette er en aktiv etterforskning, og det ser ikke ut til å være noen pågående trussel for øyeblikket, tvitrer politiet i Washington DC.

Publikum fikk melding om at kampen ble stanset på grunn av en hendelse på utsiden av stadionet. De ble først bedt om søke dekning inne på stadionet, får de fikk beskjed om å forlate stedet via utvalgte utganger.