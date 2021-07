Drapssaken ble historisk – nå skal gjerningsmannen løslates

Skolejentedrapene:

Drapene på 15-årige Dawn Ashworth og Lynda Mann rystet lokalsamfunnet i England, og politiet fryktet at en seriemorder var på ferde.

Overfallene og drapene på 15 år gamle Lynda og Dawn rystet Storbritannia på 80-tallet. Nå mener domstolen at drapsdømte Colin Pitchfork trygt kan løslates.

Det var 21. november 1983 at 15 år gamle Lynda Mann forlot hjemmet sitt i tettstedet Enderby i utkanten av den engelske byen Leicester. Hun skulle sitte barnevakt, men kom aldri frem. Dagen etter ble hun funnet voldtatt og kvalt til døde langs en sti like i nærheten. Drapet rystet det lille samfunnet, og politiet jobbet på spreng i håp om å løse saken, men de sto uten ledetråder.

Så skjedde det igjen.

Det var en varm sommerdag 31. juli 1986, tre år etter drapet på Lynda, at 15 år gamle Dawn Ashworth bestemte seg for å ta en snarvei hjem fra en venninne. Dawn, slik som Lynda, rakk aldri hjem. To dager senere ble hun funnet brutalt voldtatt og drept i samme område som Lyndas kropp hadde blitt funnet tre år tidligere.

Slo seriemorder-alarm

Politiet så flere koblinger mellom drapene og slo alarm i frykt for at en seriemorder var på frifot i Leicester. De sammenlignet DNA-funnet på jentene og konkluderte med at det kom fra samme person, skriver lokalavisen Leicester Mercury.

Politiets hovedmistenkte var 17 år gamle Richard Buckland. Tenåringen tilsto drapet på Ashworth, men tilståelsen ble senere erklært falsk og Buckland ble løslatt. I løpet av årene etterforskningen pågikk kom det historiske gjennombruddet innen rettsmedisinsk DNA-testing, og etterforskningen ble trappet kraftig opp.

5000 menn fra Enderby-området ble bedt om å levere blodprøver. Samtlige ble sammenlignet med DNA-beviset fra sperm og blodfunnet på åstedene, men ingen var en match. Politiet fryktet at håpet var ute, så dukket en ung kvinne opp på politistasjonen.

Overhørte avslørende samtale

Hun hadde overhørt en samtale på en pub i området hvor en mann hadde blitt tilbudt tilsvarende 2000 kroner for å gi fra seg sin DNA-prøve til en kollega. Kollegaens navn var Colin Pitchfork, en familiemann fra landsbyen Newbold Verdon i England.

Han flyttet til Leicester og åpnet et bakeri like ved Leicester høyskole og møtte sin kone Carol i 1981. De giftet seg og fikk to barn sammen. Syv år senere skulle samtalen på puben bli den utløsende faktoren som førte til at bakeren og familiefaren ble avslørt som gjerningspersonen bak skolejentedrapene.

I 1987 ble 27 år gamle Colin Pitchfork arrestert, siktet for drapene på to tenåringsjenter. Les mer Lukk

Første i historien

Pitchfork ble lokalisert og arrestert i nabolandsbyen Littlethorpe i september 1987, ett år etter drapet på Ashworth. Han avga en DNA-prøve som viste seg å stemme overens med DNA-funnet på åstedene. Dermed ble Pitchfork den første i historien til å bli dømt ved hjelp av DNA-funn.

Forrige måned ble det bestemt at Pitchfork, etter 33 år i fengsel, skal løslates. En britisk domstol har konkludert at 61-åringen trygt kan prøveløslates og dermed bevege seg fritt i samfunnet, skriver BBC.

– Pitchfork viser tydelige tegn til anger og anerkjenner smertene og tapet han har utsatt familiene til Dawn Ashworth og Lynda Mann for, skriver domstolen i en pressemelding.

Justisdepartementet tok saken til høring i Parlamentet og ba domstolen vurdere saken på nytt. Justisdepartementet mente avgjørelsen er «irrasjonell».

– Dette er en svært alvorlig og kompleks sak som har fått forferdelige konsekvenser. Den har kostet to uskyldige jenter livet og har kastet en evig bekmørk skygge over livene til to familier, sier lovgiver Michael Topolski til BBC.

Saken ble tatt opp på nytt, men avgjørelsen ble stående og Pitchfork blir løslatt.