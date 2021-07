NTB

Storbritannias helseminister Sajid Javid har fått påvist coronasmitte, opplyser han selv på Twitter.

– I dag morges testet jeg positivt for covid, skriver Javid på Twitter.

51-åringen skriver at han venter på PCR-resultatet, men at han er takknemlig for at han har fått begge vaksinedosene, og at symptomene er milde.

Javid benytter samtidig muligheten til å oppfordre briter til å vaksinere seg.