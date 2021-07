Skogbrannene vokser på USAs vestkyst – flere evakueres

NTB

Folk i de ekstremt tørkerammede delstatene vest i USA forbereder seg på mer ødeleggelser fra skogbranner.

Det har ikke lyktes å hindre at en enorm skogbrann sprer seg sør i Oregon, og i California er det varslet faretruende vær med lynnedslag uten regnbyger.

Den såkalte Bootleg-brannen nær Oregons grense mot California har vokst til over 970 kvadratkilometer, et område større enn New York City. Brannen er den desidert største aktive brannen i USA, og det er kun kontroll på 7 prosent av den.

– Bootleg-brannen er mer enn 320 kilometer lang. Det er en enormt lang linje å dekke og kontrollere, sier brannsjef Rob Allen.

– Vi fortsetter å bruke alle tilgjengelige ressurser, fra bulldosere til tankfly for å jobbe der det er trygt å gjøre det, spesielt med tanke på de varme, tørre og vindfulle forholdene som forventes å forverres til helgen, legger han til.

Flere personer har fått ordre om å evakuere ettersom brannmannskaper måtte trekke seg tilbake fra flammene som sprer seg raskt og «ekstreme brannforhold» øst for brannen. Den startet for ti dager siden og har vokst med 1.000 dekar i timen siden.