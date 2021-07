Xis Kina:

Kun dager etter at Kinas kommunistparti feiret sitt hundreårsjubileum og offisielt tok steget inn i sitt andre århundre, lanserte regjeringen «Xis doktrine» og planene om å stramme inn grepet om sine 1,4 milliarder innbyggere.

Tidligere denne uken offentliggjorde Kina sine nye retningslinjer angående landets ideologi og politiske arbeid. Retningslinjene strekker seg forbi medlemmene av Kinas kommunistparti og angår hele Kinas befolkning. Den nye doktrinen med president Xi Jinping i spissen omtales som «Kinas største ideologiske jerngrep på flere tiår», skriver CNN, og regimet advarer mot «innblanding» fra vesten.

Xis doktrine

Xis doktrine ble nedskrevet i Kinas grunnlov i 2017, men nå ønsker presidenten og regjeringen å se et mer samlet Kina. Målet er å «få doktrinen ned i bøkene, inn i klasserommene og inn i hodene på elevene», skriver landets utdanningsdepartement i en pressemelding. De ønsker å styrke befolkningens følelse av politisk, ideologisk og emosjonell tilhørighet med Kinas kommunistparti.

Forrige uke ga regjeringen barne- og ungdomsskoler over hele landet beskjed om å implementere boken «Xi Jinpings tanker om sosialisme og Kinas identitet i en ny era» inn i pensum fra høsten. Siden i fjor høst har flere universiteter, deriblant anerkjente Pekinguniversitetet, tilbudt introduksjonsfag til Xis lære.

– Regjeringen må jobbe hardt

Forrige måned ga regjeringens sentralkomité grønt lys for å etablere syv nye forskningssenter med Xis ideologi som fokus. Sentrene vil bli etablert i Kinas mest anerkjente universiteter og tilknyttet lokale myndigheter.

Den kinesiske analytikeren Wu Qiang tror ikke det er tilfeldig at Xis kampanje kommer så tett før partiets 20. kongressmøte neste år. Det er ventet at Xi vil bli gjenvalgt og bli sittende som president en tredje periode. Xi skrotet landets regler om hvor lenge en president kunne sitte i 2018.

Eksperter tror likevel at det vil bli langt vanskeligere å ha like sterkt jerngrep om landets befolkning i dag som for eksempel under Maos Kina. Til tross for landets omfattende sensur klarer folk å få tilgang til informasjon.

– Selv om partiet skulle vinne denne kampen om informasjon, så vil regjeringen måtte jobbe hardere for å overbevise folket om at deres ideologi er den riktige veien å gå, siden mange uansett vil få tak i usensurert informasjon som kan påvirke dem i en annen retning, sier Kina-ekspert ved Wien universitet Ling Li.

Derfor har Kina valgt å gjøre skoleelever og universitetsstudenter til en av sine fokusgrupper når de introduserer Xis nye ideologi.