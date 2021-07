William (32) stjal og slengte alligator i bakken – nå er han arrestert

William Hodge (32) ble nylig arrestert for å ha stjålet en alligator og slått den gjentatte ganger i Florida i USA.

Rundt klokka 03 natt til torsdag stjal den 32 år gamle mannen William Hodge alligatoren fra Congo River Golf Course på South Atlantic Avenue, skriver politidepartementet i Daytona Beach Shores på Facebook.

William Hodge.

Politiet var vitne til hendelsen da Hodge prøvde å kaste en stjålet alligator på taket til en bedrift i Daytona Beach Shores, et lite kystsamfunn like sør for Daytona Beach, skriver Tampa Bay Times.

Da han ikke klarte å komme seg opp på taket, fortsatte han å slå alligatoren og slengte den i bakken etter halen, informerer politiet.

Etter arrestasjonen ble dyret returnert til golfbanen, der det er en attraksjon for gjester å kunne mate alligatorer.

Han er anklaget for dyremishandling, innbrudd i en bolig, kriminell mishandling og tyveri, viser fengselsregisteret.

Hodge forble varetektsfengslet i Volusia County torsdag kveld med en kausjonssum på 4500 dollar, nærmere 40.000 kroner.