Avslører seg selv i musikkvideo: Tiltalt for drapet på Adriana (12)

På musikkvideoen vises det flere våpen. Politiet tror et av dem er et mordvåpenet.

En svensk rapartist er blant de tiltalte.

Den 2. august i fjor ble 12 år gamle Adriana skutt og drept utenfor en McDonalds-restaurant i Botkyrka utenfor Stockholm.

Nå er tre menn, inkludert en svensk rapartist, siktet for drapet på 12-åringen. Det skriver det svenske politiet i en pressemelding.

Bevisene som kan felle dem har de selv avslørt i en egenprodusert musikkvideo.

Det var TV2 som omtalte saken først.

Tilfeldig offer

Dødsfallet skapte store overskrifter og reaksjoner i Sverige da det skjedde for snart ett år siden, og har opptatt svenskene siden. Det er derimot først nå politiet mener de har funnet gjerningsmennene.

Torsdag tok aktor Anna Svedin ut tiltale med kobling til drapet. Tre menn i 20-årene, hjemmehørende i Vårby og Västerås, er siktet for grove brudd på våpenloven mellom 30. juli og 1. august i fjor. Aktor mener de hadde minst fire skarpladde våpen og som bevis framlegges materiale fra innspillingen av den omtalte videoen.

Totalt er åtte personer mistenkt i saken, hvor de tre mennene er tiltalt for alvorlig våpenkriminalitet knyttet til drapet. De er mistenkt for å ha håndtert drapsvåpenet før skytingen. De resterende personene er mistenkt for selve drapet.

Politiets teori er at Adriana var et tilfeldig offer. Rundt ti meter fra 12-åringen stod nemlig to kjenninger av politiet, dermed antas det at de var det egentlige målet for skytingen.

En overvåkingsfilm fra parkeringsområdet viser at gjerningsmennene «skyter hensynsløst fra førersetet i bilen».

Gjenglemt patron

Gjennom råmaterialet av en musikkvideo på en mobil skal politiet ha fattet mistanke mot de siktede.

To dager før skytingen spilte de nemlig inn en musikkvideo i en garasje.

Denne ble ifølge Aftonbladet lastet opp på YouTube litt senere i august 2020.

I musikkvideoen har politiet funnet mange spor. Blant annet flere våpen, deriblant det politiet mener er mordvåpenet: Et AK-47 automatgevær.

Når en av personene vifter med våpenet, faller det patroner ned på bakken. Disse patronene er like de som ble funnet i forbindelse med drapet.

I tillegg poserer de mistenkte foran en hvit Audi i musikkvideoen. Dette er den samme bilen som ble avbildet utenfor McDonalds den 2. august 2020.