Sør-Korea ruster opp med sin egen «Iron Dome»: – Vi har ikke noe valg

Til enhver tid har Nord-Korea om lag 10.000 våpen rettet mot Sør-Koreas hovedstad Seoul. Nå er Sør-Korea i gang med å utvikle sitt eget mobile luftvernsystem, ikke ulikt Israels «Iron Dome».

Sørkoreanske myndigheter har investert om lag 22 milliarder kroner i et nytt militært forsvarssystem som skal være klart til bruk innen 2035. Systemet er designet for å avskjære raketter, men det må være adskillig mer avansert enn Israels prosjekt.

– Systemet vil bære mange likheter med Israels «Iron Dome», men vårt må kunne avskjære langdistansevåpen skutt fra Nord-Korea, og det krever mer avansert teknologi, sier talsmann for Sør-Koreas forsvarsdepartement Defence Acquisition Programme Administration til Al Jazeera.

– Utrolig ambisiøst

Eksperter kaller prosjektet ambisiøst, da en militær konflikt med Hamas ikke kan sammenlignes med angrep fra Nord-Korea. Hamas avfyrte om lag 4300 raketter over et tidsrom på 10 dager da konflikten nylig blusset opp igjen. Til sammenligning har Nord-Korea evnen til å avfyre 16.000 våpen på én time, skriver den sørkoreanske avisen Hankyoreh.

– Prosjektet er utrolig ambisiøst, sier atomvåpenekspert Ankit Panda ved The Carnegie Nuclear Policy Program til avisen.

(Saken fortsetter under bildet)

Nord-Korea har til enhver tid 10.000 våpe rettet mot Sør-Koreas hovedstad Seoul. Det er en trussel landet ikke kan leve med. Les mer Lukk

– Sør-Korea har ikke noe valg

Direktør for senter for nordkoreanske studier ved Seoul universitet Jo Dong Joon mener at Sør-Korea er bundet på hender og føtter, og trenger et mer robust forsvar mot naboen i nord.

– Sør-Korea har ikke noe valg. Dette er uunngåelig. Nå lever Nord-Korea i troen om at de kan angripe uten en reell fare for motangrep, sier Joon.

Planene om å bygge luftvernsystemet ble utløst av en hendelse i 2010, da Nord-Korea angrep den sørkoreanske øygruppen Yeonpyeong og drepte fire personer. Ifølge Hankyoreh vurderte sørkoreanske myndigheter å etablere systemet allerede da, men planene ble skrotet.

Enkelte eksperter håper at Sør-Koraes kommende forsvarssystem vil kunne avverge at mindre angrep utvikler seg til en større militær konflikt. Andre stiller seg tvilende til programmet og frykter at Sør-Koreas opprustning vil kunne skape mer usikkerhet og sende Korea inn i en turbulent og usikker tid.

Video: Slik ble Nord-Korea verdens mest brutale familiedynasti: