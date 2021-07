Abort er fremdeles et stort tabu i Pakistan og regnes som ulovlig i de fleste tilfeller. Men kvinner prøver likevel å få dem gjennomført, til tross for at det kan resultere i død for mange.

– Det er ikke overraskende at selv leger ikke vet hva som er lov og ikke, sier Sadiah Ahsan Pal, gynekolog i Karachi, til Vice World News.

27 år gamle Rabia skulle ta abort i Lahore i Pakistan, men på grunn av komplikasjoner ble hun fraktet til sykehuset av kjæresten Ijaz, som insisterte på at det hadde skjedd en ulykke.

Faren hennes Amin Masih, fikk beskjed og dro rett til sykehuset. Han tenkte at datteren hadde skadet seg under en motorsykkelulykke, siden hun ofte kjørte rundt i byen. Da han kom til legevakten fant han henne død på en båre, skriver Vice News.

En obduksjon bekreftet en annen dødsårsak enn en motorsykkelulykke. Rabia døde av komplikasjoner som følge av en abort.

Gikk fullstendig galt

Pakistan har en av de høyeste aborttallene i verden. Det blir gjennomført rundt 50 aborter per 1000 svangerskap, ifølge en omfattende rapport som ble gjort i 2012.

Familien til Rabia aksepterte først at hun døde av en ulykke. Inntil tanten hennes skulle vaske kroppen før begravelsen, og innså alt ikke var som det skulle. Skadene og hevelsene på kroppen var unormale, og de ble mistenksomme på dødsårsaken.

Hendelsen ble nærmere etterforsket av politiet etter ønske fra familien. Aborten til Rabia viste seg å ha gått fullstendig galt. Noe som er vanlig i Pakistan, der trygg abort med omsorg og veiledning er svært begrenset for de som ikke har økonomi til det.

Tilgang på helsetjenester varierer også med tanke på klasse og nettverk. Det er ikke enkelt å ta abort, og i verste fall kan det være katastrofalt for kvinnene.

Her viser en ansatt i organisasjonen NGO Aware Girls, kollegene sine hvordan de kan behandle og svare på samtaler på hotline, dedikert til abort i Peshawar. Les mer Lukk

Abort som prevensjonsmiddel

Basert på data fra 2017 har kvinner i Pakistan anslagsvis 3,8 millioner uplanlagte graviditeter hvert år, hvorav de fleste skyldes mangel på tilgang til moderne prevensjon.

Mange av abortene gjennomføres av usertifiserte, til tross for at pakistansk lov gir noe rom for lovlige aborter for å redde en persons liv. På denne måten tillater Pakistan mer liberale tolkninger enn de fleste andre muslimske land, skriver Vice News.

Landet har heller ikke særlig utbredt prevensjonsbruk, og det er kun 34 prosent av gifte kvinner som bruker det. Mange er derfor avhengige av aborter som en form for prevensjon.

Noen leger nekter å utføre abortene, mens andre gjør det aktivt og nekter for det. Som et resultat lærer folk hvor og hvem de skal oppsøke gjennom prøving og feiling.

– Veldig respektløst

En 33-årig kvinne som går under navnet Sana, forteller at hun tidligere tok abort på en privat klinikk i Rawalpindi. Hun søkte lenge etter noen som kunne hjelpe henne.

Sana tenkte at det ikke var et alternativ å dra til et sykehus og oppsøkte derfor andre muligheter. Hun hadde allerede spurt om hjelp fra sin tidligere klassekamerat, som var gynekolog, men da ble hun fortalt at det var ulovlig.

– Da vi lærte om abort og måten det ble snakket om, var det mange av jentene i klassen som syntes det var ubehagelig. De fleste ville bare gå ut av rommet på grunn av måten det ble undervist på. Det var veldig respektløst, sier gynekolog Sadiah Ahsan Pal.

Emner som generelt sett var relatert til seksuell helse ble avfeid da hun studerte gynekologi, og det ble kun snakket om som en synd.

Til tross for at noen helsepersonell anerkjenner behovet for trygge aborttjenester i Pakistan, der mange mennesker ikke har tilgang til de mest grunnleggende former for prevensjon, finnes det fortsatt en viss moralsk fare.