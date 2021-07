President Biden og statsminister Merkel fornyer båndene over Atlanteren

Statsminister Angela Merkel har truffet Joe Biden før, her i februar 2013 da Biden var visepresident under president Barack Obama. Foto: AP / NTB

NTB

President Joe Biden tar torsdag imot statsminister Angela Merkel i Det hvite hus som ledd i bestrebelsene med å friskmelde forholdet mellom USA og Europa.

Biden vil forsikre Merkel at forholdet er sunt og gjensidig, og dermed håper han å dempe spenningen som ble utløst med forgjengerens terping på «America first».

Men USA og EU har fortsatt ulikt syn på tunge spørsmål i samtiden som forsvarsbevilgninger, forholdet til Kina, covid-19-patenter og den mye omtalte rørledningen Nord Stream 2 som forsyner Europa med russisk gass via Tyskland.

Frokost med Kamela

Statsministeren begynner dagen med et frokostmøte med visepresident Kamala Harris. Deretter skal hun ha et dialogmøte med amerikanske næringslivsledere og så motta et æresdoktorat ved Johns Hopkins-universitetet.

Merkels besøk blir trolig hennes siste i USA som statsminister. Hun forlater den globale politikken etter valget i Tyskland i september etter 16 år ved makten.

I løpet av disse årene har hun vært 20 ganger i Washington. Biden er den fjerde amerikanske presidenten hun må forholde seg til og lære å kjenne.

Tunge saker

Samtalene mellom de to vil omfatte kampen mot pandemien og hvordan verden skal håndtere slik kriser i framtiden, den økonomiske opphentingen etter covid-19, klimaendringer og internasjonale sikkerhetsspørsmål som forholdet til Iran og den sju år lange væpnede konflikten i det østlige Ukraina.

-Valget av Joe Biden til president betyr ikke at verden har sluppet opp for problemer. Men vi kan samarbeide med fornyet kraft for å løse disse problemene, sa Merkel på G7-møtet i London i forrige måned.