EU-domstolen sier arbeidsgivere kan forby hijab

NTB

EU-domstolen avsa torsdag kjennelse om at arbeidsgivere kan forby synlige religiøse eller politiske symboler som hijab.

Men i sin kjennelse sier domstolen også at domstolene i EUs 27 medlemsland må vurdere om et forbud er basert på et «genuint behov» fra arbeidsgiverens side.

De må også ta i betraktning den ansattes rettigheter, inkludert nasjonal lovgivning om religionsfrihet.

Saken ble fremmet for EU-domstolen av to kvinner i Tyskland som ønsket å bruke hijab i arbeidet sitt. Den ene er pleieassistent og den andre selger og kasserer.