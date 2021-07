Gårdsarbeider ble dømt for drapet på 20 år gammel student – så sto et nytt vitne frem

Bare dager før dommen i rettssaken mot gårdsarbeider Cristhian Bahena Rivera skulle leses, sto et vitne frem. Vitnet hevder å ha overhørt en samtale som støtter opp om Riveras påstand om at han skal ha blitt utsatt for et komplott.

Det tragiske drapet på en 20 år gammel student har utviklet seg til en omfattende etterforskning som innbefatter 10 forsvunnede barn og en savnet mor.

Det var 18. juli 2018 at 20 år gamle Mollie Tibbetts forlot hjemmet sitt i byen Brooklyn i delstaten Iowa. Hun la ut på sin rutinemessige joggetur, men kom aldri tilbake, skriver CNN. Foreldrene meldte datteren savnet og politiet igangsatte en storstilt leteaksjon, men 20-åringen var sporløst forsvunnet. Først flere måneder senere kom gjennombruddet.

22-åring arrestert

Overvåkningsvideoer fra området viste en silhuett av en jogger som er identisk med Tibbetts beskrivelse. Hun ble observert av flere kameraer, og ved flere tilfeller skal en sort bil av typen Chevy Malibu ha kjørt forbi henne. Bilen ble lokalisert og eieren ble identifisert som 22 år gamle Cristhian Bahena Rivera. Først benektet Rivera å ha noe med saken å gjøre, men kort tid etter la han kortene på bordet.

Cristhian Bahena Rivera ble arrestert og siktet for drapet i 2018. Les mer Lukk

Ifølge Riveras forklaring skal han ha fått øye på Tibbetts idet hun kom joggende forbi ham. Han synes 20-åring var svært pen og bestemte seg for å oppsøke henne. Rivera skal ha jogget opp ved siden av Tibbetts, som skal ha blitt redd og sagt at hun kom til å ringe politiet dersom han ikke lot henne være. Ifølge Rivera skal han ha blitt provosert og etter det skal alt ha svartnet.

Han hevder å ha kommet til seg selv en stund etter, hvor han selv befant seg bak rattet av sin egen bil med Tibbetts i bagasjerommet. Tibbetts hadde blitt påført flere knivstikk og var død. Han skal så angivelig ha kjørt til en kornåker, lagt 20-åringen i gresset og dekket henne til med korn og gress fra åkeren.

Trodde saken var bunnsolid

Etter avhøret skal Rivera ha ledet etterforskerne til åkeren hvor avdøde Tibbetts ble funnet. I tillegg ble det funnet rester av Tibbetts blod i bagasjerommet på Riveras bil. Kort tid etter holdt politiet pressekonferanse hvor de kunngjorde at Tibbetts er funnet og at en person er siktet i saken. Ved starten av rettssaken lå alt til rette for at det skulle bli en enkel sak.

– Nå du tar alle bevis til betraktning kan man ikke se noe annen mulighet enn at siktede drepte Mollie, sa aktor Bart Klaver da rettssaken begynte.

Så endret Rivera forklaring.

Rivera forklarte at han sto i dusjen da to fremmede menn kom stormende inn i boligen hans og tvang ham ut av huset og inn i hans egen bil. Han skal så ha blitt tvunget til å kjøre av gårde til området hvor huset ligger, og hvor Tibbetts ble observert på overvåkningskamera. Begge mennene skal ha forlatt bilen og kort tid etter skal Rivera ha hørt bagasjerommet bli smelt igjen. Mennene skal ha tvunget ham til å kjøre til åkeren og gjemme liket av den unge kvinnen i gresset.

Ifølge Rivera vet han ikke hvorfor mennene angivelig skal ha oppsøkt ham, og hevder at han i første omgang avga den falsk forklaring i frykt for at mennene skulle oppsøke datteren hans hvis han fortalte sannheten.

Funnet skyldig

Rivera ble ikke trodd og 27. mai i år ble den da 26 år gamle mannen funnet skyldig i overlagt drap. Det var ventet at Rivera ville få livstid i fengsel, og den endelige dommen skulle etter planene leses 15. juli, men i siste liten ble saken vedtatt gjenopptatt. Ifølge New York Post skal et vitne ha stått frem med informasjon som støttet opp om Riveras forklaring.

Retten skal, ifølge forsvarer i saken, ha unnlatt å ta en pågående etterforskning til betraktning. Saken omfatter et såkalt «trap house» i nærheten tilknyttet et omfattende kriminelt nettverk som etterforskes for menneskehandel. En av sakene tilknyttet nettverket er forsvinningen til en småbarnsmor som fant sted i området hvor Rivera jogget. I tillegg skal 10 barn i løpet av de siste årene ha forsvunnet fra området hvor Riveras kropp ble funnet. Boligen som er sentral i saken ligger også i nærheten av området Rivera forsvant.

Rivera peker på åkeren hvor 20-åringen ble funnet død. Funnstedet er i et område hvor 10 barn har forsvunnet i løpet av de siste årene. Les mer Lukk

«Det er jeg som voldtok og drepte henne»

Ifølge vitnet skal en 50 år gammel tidligere straffedømt mann med tilknytning til kartellet ha sagt at han voldtok og drepte Mollie Tibbetts, og planla det slik at den nå 26 år gamle gårdsarbeideren skulle få skylda.

«Det er jeg som har voldtatt og drept henne, men mexicaneren kommer til å havne i fengsel for det» skal vitne ha gjenfortalt fra en samtale vedkommende hadde med den 50 år gamle mannen. Ifølge vitnet skal Tibbetts først ha blitt fraktet til kartellets hus, som eies av den 50 år gamle mannen, før hun senere ble drept. Et annet vitne skal også ha gått til politiet med en lignende historie, hvor begge hevder at Rivera ble kidnappet og tvunget til å kjøre liket ut til kornåkeren.

Dommer Joel Yates vedtok at saken skal høres på nytt, hvor de nye vitnesbyrdene og etterforskningen inn i det nærliggende kartellet skal tas til betraktning.