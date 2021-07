Svakere økonomisk vekst i Kina i andre kvartal

NTB

Kinas økonomiske vekst avtok i andre kvartal i år. Forbrukere var fortsatt nølende med å koste på seg, og bedrifter kjemper med økte råvarekostnader.

Bruttonasjonalproduktet i verdens nest største økonomi vokste med 7,9 prosent i kvartalet mellom april og juni sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Kinas statistiske byrå.

Det er like under forventningen om en vekst på 8,1 prosent, men en markant nedgang fra veksten på 18,3 prosent i første kvartal. Tallene for første kvartal i år ble forsterket av sammenligning med starten av 2020, da økonomien nærmest ble stengt ned i kampen mot koronaviruset.

Veksten i andre kvartal sammenlignet med de foregående tre månedene var på 1,3 prosent og vitner om at industriaktiviteten og forbruket er i ferd med å normalisere seg etter hvert som den statlige økonomiske bistanden avtar.

Det statistiske byrået sier tallene viser at Kinas økonomi jevnt og trutt har bedret seg i første halvdel av 2021, men det advarer om at det er mange usikre eksterne faktorer og at «den innenlandske økonomiske gjenreisingen er ujevn».