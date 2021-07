Ankedomstol ber om lavere straff for «Tiger King»

Joseph Maldonado-Passage, kjent som Joe Exotic og Tiger King, ble i januar i fjor dømt til 22 års fengsel for forsøket på å hyre to ulike menn til å drepe dyrerettsaktivisten Carole Baskin. Arkivfoto: Santa Rosa County Jail via AP / NTB

NTB

Joe Exotic bør få en kortere fengselsstraff for sin rolle i planleggingen av et drap og brudd på dyrevelferdsloven, konkluderte en føderal domstol onsdag.

Joseph Maldonado-Passage, kjent som Joe Exotic og Tiger King, ble i januar i fjor dømt til 22 års fengsel for forsøket på å hyre to ulike menn til å drepe dyrerettsaktivisten Carole Baskin.

Tre dommere i en ankedomstol i Denver har kommet fram til at disse to domfellelsene feilaktig ble behandlet separat da fengselsstraffen ble tildelt.

Den blonde dyrepasseren, kjent for sine kraftutsagn på YouTube og en mislykket guvernørvalgkamp i Oklahoma, var hovedpersonen i den populære Netflix-dokumentaren «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness».

Dommerpanelet var enig med Maldonado-Passage i at retten skulle ha behandlet domfellelsene under ett, fordi de begge handlet om ønsket om å drepe Baskin, som driver et reservat for store kattedyr i Florida.

Retten skulle ha satt straffen til mellom 17,5 og 22 års fengsel, og ikke mellom 22 og 27 års fengsel, slår ankedomstol fast og beordrer en ny straffeutmåling. En av Maldonado-Passages advokater antyder at de vil prøve å få saken tatt opp på nytt.

Maldonado-Passage, som hele tiden har hevdet sin uskyld, er også dømt for drapet på fem tigere, salg av tigerunger og dokumentforfalskning.